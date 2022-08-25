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Движение на нижнем участке транспортного узла "Ламбада" стало круговым

Движение на нижнем участке транспортного узла "Ламбада" стало круговым

Параллельно с завершением реконструкции транспортного узла «Ламбада» внесены изменения в организацию движения на транспортном узле  пр.Комитаса, пр.Азатутюн – ул. Давида Анахти.

Об этом Арменпресс сообщили в мэрии Еревана, отметив, что в настоящее время в нижней части перекрестка организована кольцевая развязка.


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