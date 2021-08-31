Анонс мероприятий на 26 августа
17:45, Август 25, 2022
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- 18:29 ЗПЧ РА потребовала от полиции разъяснений позадержанию участников санкционированного митинга
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- 17:45 Анонс мероприятий на 26 августа
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- 17:31 Премьер-министр Пашинян принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе
- 17:26 ВОЗ сообщила о продолжающемся снижении в мире заболеваемости и смертности от COVID
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- 17:14 Азиатские индексы - 25-08-22
- 17:06 Столтенберг: сотрудничество РФ и КНР в Арктике бросает вызов ценностям и интересам НАТО
- 16:45 В ЕАЭС может быть создан Евразийский фонд поддержки молодежных инициатив
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- 15:50 Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
- 15:43 Индекс экономической активности Армении вырос на 13,1%
- 15:40 В России за сутки выявили 43 919 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 13 марта
- 15:39 В результате пожара, возникшего в одном из зданий Степанакерта, сведений о пострадавших на данный момент нет
- 15:15 Состоялось учредительное заседание по созданию Общественного совета базовой организации стран СНГ в сфере нотариата
- 15:10 Франция преодолела отметку в 90% по заполненности газохранилищ
- 15:07 В Киргизии открылся первый молодежный форум стран СНГ и ЕАЭС
- 14:36 В Степанакерте вспыхнул пожар в цехе кислородного оборудования: взорвались баллоны, находящиеся под высоким давлением
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