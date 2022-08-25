Премьер-министр Пашинян принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе

Премьер-министр Никол Пашинян в Чолпон-Ате, Кыргызстан, принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, премьер-министры государств-членов Евразийского экономического союза обсудили вопросы укрепления внутреннего рынка, развития транспортной инфраструктуры, регулирования таможенных тарифов, цифровой повестки и сотрудничества в других сферах.

Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе состоится 26 августа.