Надо сконцентрироваться и сохранить темп, который есть в товарообороте между странами ЕАЭС: Никол Пашинян

Находящийся с рабочим визитом в Чолпон-Ате, Кыргызстан, премьер-министр Никол Пашинян и принимающие участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета главы правительств других государств-членов ЕАЭС провели встречу с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, глав делегаций встретил премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров и проводил гостей в зал заседаний.

Президент Кыргызстана приветствовал глав правительств и выразил надежду, что заседание Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в Чолпон-Ате, будет эффективным на благо развития дальнейшего сотрудничества.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Кыргызстана за теплый прием и отметил:

“У нас намечается очень важное заседание, у нас большая и насыщенная повестка, включающая важные вопросы. Надеюсь, что нам удастся прийти к конкретным решениям и оставить как можно меньше работы для Высшего Евразийского экономического совета.

Хочу сказать, что в Евразийском экономическом пространстве негативные прогнозы не оправдались, и, наоборот, оправдалось наше восприятие ситуации, потому что мы реально зафиксировали, что новая ситуация, которая возникает после пандемии, конечно, приносит с собой новые вызовы, но и создает новые возможности.

Я очень рад, что мы сконцентрированы на этой повестке, которая направлена на управление вызовами и использование открывающихся возможностей. Когда мы смотрим на показатели товарооборота внутри Евразийского экономического союза, мы видим, что там есть высокие показатели роста по сравнению с 2021 годом. Конечно, это надо зафиксировать, но не нужно расслабляться, потому что тяжелые времена, к сожалению, еще не закончились. Необходимо сконцентрироваться, чтобы попытаться сохранить тот темп, который существует в товарообороте между странами ЕАЭС. Уверен, что мы будем эффективно работать, и те решения, которые мы примем, пойдут на пользу нашим гражданам, нашим странам и нашему Союзу”.