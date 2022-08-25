Азиатские индексы - 25-08-22
ТОКИО, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.58% и составил 28479.01 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.48% и составил 1976.60 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.97% и составил 3246.25 пункта, а HANG SENG вырос на 3.63% и составил 19968.38 пункта.
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