Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
Сборная Армении по футболу в новой классификационной таблице ФИФА сохранила свою позицию.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА.
25 августа ФИФА опубликовала рейтинг национальных сборных. Сборная Армении сохранила свою позицию, она находится на 92-й строчке.Первое место в таблице занимает Бразилия. За ней следуют Бельгия, Аргентина, Франция и Англия.
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