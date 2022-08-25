Индекс экономической активности Армении вырос на 13,1%

Индекс экономической активности Армении в январе-июле 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 13,1 %. Как сообщает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные, опубликованные Статистическим комитетом РА.

Объем промышленного производства в январе-июле текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 7 %.

Объем строительства в январе-июле 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 13,6 %.

Рост товарооборота за 7 месяцев 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года 2021 года составил 12,5 %.

Объем оказанных услуг в Армении в январе-июле текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 27,5 %.

В январе-июле 2022 года индекс потребительских цен по сравнению с январем-июлем 2021 года вырос на 8,3 процента, индекс цен на промышленную продукцию - на 6,3 %. Объем производства электроэнергии в январе-июле увеличился на 14,9 %.

По итогам 7 месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года зафиксирован рост объема внешнеторгового оборота на 47,7 %. При этом в январе-июле 2022 года экспорт увеличился на 43,9 %, а импорт - на 50,1 %.

Курс драма к доллару США в январе-июле составлял 460,06.