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В результате пожара, возникшего в одном из зданий Степанакерта, сведений о пострадавших на данный момент нет

В результате пожара, возникшего в одном из зданий Степанакерта, сведений о пострадавших на данный момент нет

На данный момент, сведений о пострадавших при пожаре в цехе кислородного оборудования в Степанакерте нет. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха, добавив, что сразу после происшествия на место прибыла дежурная группа Степанакертской станции скорой медицинской помощи.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах сообщает, что 25 августа в Степанакерте в цехе кислородного оборудования, расположенного на улице Тиграна Меца, 20 возник пожар, в результате которого взорвались баллоны, находящиеся под высоким давлением.
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