Состоялось учредительное заседание по созданию Общественного совета базовой организации стран СНГ в сфере нотариата

Председатель Нотариальной палаты Республики Армения Лилит Мурадян и член комиссии по обеспечению единой нотариальной практики и по учебно-методическим вопросам Нотариальной палаты РА Гаяне Азарян приняли участие в первом учредительном заседании Общественного совета базовой организации стран СНГ в сфере нотариальной деятельности, которое состоялось в онлайн режиме.

Как сообщили «Арменпресс» в Нотариальной палате РА, странами-членами организации являются Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Армения, Республика Узбекистан, Республика Кыргызстан, Республика Таджикистан и Республики Казахстан.

В повестке дня были вопросы, касающиеся создания организации, содержания и порядка принятия учредительных документов, плана работы на 2022-2023 годы и утверждения итогового протокола.

Уставными целями организации являются: утверждение методических рекомендаций по развитию базовой организации стран СНГ в сфере нотариальной деятельности, вопросы, связанные с поддержкой нотариальных сообществ стран-участниц СНГ организации, представление, обсуждение и обработка предложений в сфере нотариата министров юстиции стран-членов, учебных и научных отделов нотариальных палат и других заинтересованных лиц, проведение встреч представителей организаций в интересах развития организация.

Наталья Борисенко, президент Нотариальной палаты Беларуси, представила участникам устав организации, ее цели, права и обязанности участников, порядок избрания председателя.

Устав голосованием единогласно был принят. Гаянэ Азарян по предложению Лилит Мурадян, председателя Нотариальной палаты Армении также стала членом организации.

Одним из пунктов повестки дня было представление рабочего плана, по поводу которого Гаяне Азарян озвучила замечания. Они были приняты другими партнерами.

По окончании заседания был составлен протокол о порядке деятельности организации и итогах голосования.