Франция преодолела отметку в 90% по заполненности газохранилищ

По данным на утро четверга, Франция довела до 90,06% резервы газа, предназначенные для предстоящей зимы, как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Lе Figaro со ссылкой на европейскую платформу Agregated Gas Storage Inventory (AGSI).

Таким образом, отмечает издание, страна приближается к поставленной правительством цели достичь 100% в ноябре, чтобы выдержать потенциальные трудности энергоснабжения, которые в Европе связывают с событиями на Украине.

Накануне глава французского комитета по регулированию энергетики Эммануэль Варгон заявила, что ситуация Франции с заполнением газовых хранилищ лучше, чем у других европейских стран. "Наша цель - 100% заполнения к началу зимы. Мы совершенно уверены, что добьемся этого", - сказала Варгон в эфире телеканала BFMTV.

Le Figaro поясняет, что основанием для заявления, что ситуация Франции с резервами газа лучше, чем у других, является то, что Париж рассчитывает на максимально заполненные хранилища к зиме, а также на новый плавучий терминал СПГ в Гавре, который, как ожидается, начнет действовать в будущем году, чтобы обеспечить готовность к потенциальным дальнейшим проблемам с газоснабжением.