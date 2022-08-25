В Киргизии открылся первый молодежный форум стран СНГ и ЕАЭС

Взаимодействие молодых лидеров из стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет способствовать развитию евразийской интеграции. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг в киргизском городе Чоплон-Ата во время открытия первого молодежного форума "Келечек" ("Будущее") стран СНГ и ЕАЭС глава киргизского правительства Акылбек Жапаров.

"Образование и общественные проекты, особенно в сфере интернациональной экономики, робототехники и IT-технологии представляет огромные возможности для креативной молодежи. Важно, что молодежная повестка СНГ и ЕАЭС является одним из новых векторов евразийской интеграции", - сказал он.

По его словам, диверсификация этого направления в будущем позволит "расширить географию контактов молодежи с зарубежными государствами, интеграционными региональными объединениями - от Южной Америки до Юго-Восточной Азии".

"Практика последних десятилетий убеждает, что в динамично меняющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств и организаций, которые смогут эффективно развивать и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь", - убежден глава правительства.

Как он отметил, в мероприятии в Чолпон-Ате принимают участие свыше 500 участников, самых "активных представителей молодежи, среди них есть люди, прилагающие немало усилий для стабильного роста взаимовыгодного сотрудничества и интеграции в пространстве СНГ и ЕАЭС".

"Надеюсь, что наш форум станет "прорывным рычагом" интеграционных процессов молодежи в странах - участницах СНГ и ЕАЭС", - подчеркнул Жапаров.

Первый молодежный форум проводится по инициативе киргизской стороны, он приурочен к назначенному на 25-26 августа в Чолпон-Ате заседанию Евразийского межправительственного совета.