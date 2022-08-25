Министерство иностранных дел Республики Армения в установленном порядке ответило на ноту посольства РФ

Министерство иностранных дел Республики Армения в установленном порядке ответило на ноту посольства России. Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

«Содержание ноты является частью внутренней дипломатической переписки, и поэтому ее публикацию мы не считаем правильной», - отметил Ваан Унанян.

17 августа стало известно, что посольство РФ направило МИД РА ноту по поводу обвинений в адрес российских структур, появившихся в прессе в связи с взрывом 14 августа в торговом центре «Сурмалу».