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В одном из зданий Степанакерта после пожара произошел взрыв

В одном из зданий Степанакерта после пожара произошел взрыв

В одном из зданий Степанакерта после пожара произошел взрыв

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве внутренних дел Республики Арцах, выясняются обстоятельства происшествия.
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