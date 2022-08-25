В одном из зданий Степанакерта после пожара произошел взрыв



В одном из зданий Степанакерта после пожара произошел взрыв Как сообщили « Как сообщили « Арменпресс » в Министерстве внутренних дел Республики Арцах, выясняются обстоятельства происшествия.