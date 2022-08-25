В одном из зданий Степанакерта после пожара произошел взрыв
В одном из зданий Степанакерта после пожара произошел взрывКак сообщили «Арменпресс» в Министерстве внутренних дел Республики Арцах, выясняются обстоятельства происшествия.
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