Известны день и место встречи вице-премьеров Армении и Азербайджана
13:50, 25 Август 2022
Встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана Мгера Григоряна и Шагина Мустафаева состоится 30 августа в Москве.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате вице-премьера Армении Мгера Григоряна.Первая встреча Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по делимитации и пограничной безопасности состоялась 24 мая 2022 года на межгосударственной границе Армении и Азербайджана
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