Тайвань планирует рекордно увеличить оборонный бюджет

Правительство Тайваня в четверг на фоне сохраняющейся напряженности вокруг острова представило проект оборонного бюджета на следующий год, который предусматривает увеличение военных расходов до рекордных 586,3 миллиарда тайваньских долларов (19,4 миллиарда долларов), как передает Арменпресс, об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Правительство острова предлагает в годовом выражении увеличить военные расходы на 71,6 миллиарда тайваньских долларов (2,37 миллиарда долларов), или на 13,9%.

Проект в том числе предусматривает выделение 108,3 миллиарда тайваньских долларов (3,6 миллиарда долларов) на истребители и другую технику.

Военный бюджет острова, в случае одобрения его парламентом острова, станет рекордным на фоне усилившейся в последние месяцы напряженности в Тайваньском проливе.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на протяжении последних лет постоянно заявляет о необходимости повышения обороноспособности острова и увеличения оборонного бюджета. Но даже несмотря на рекордный рост, оборонный бюджет Тайваня все равно в более чем 10 раз меньше военных расходов материкового Китая. Так, согласно бюджету на 2022 год, Китай намерен увеличить военные расходы на 7,1% и довести военный бюджет до 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиарда долларов).

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.