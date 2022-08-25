Объявлен международный тендер на строительные работы автодорожного коридора Север-Юг Транша-2 34 км

В рамках инвестиционного Транша-2 проекта «Дорожный коридор Север-Юг» Дорожное управление объявило тендер на выполнение строительных работ на 34 км автодороги М-1 Ереван-Гюмри-Бавра (от 37+545 км до км 71+ 435 км).

Как сообщили «Арменпресс» в Дорожном управлении, работы должны проводиться в соответствии с детальным проектом и техническими условиями, которые являются неотъемлемой частью тендерной документации, представленной заказчиком.

Международная конкурсная процедура проводится в формате один этап-два пакета, установленных руководством по закупкам Азиатского банка развития, без предварительной квалификации и, как описано в тендерной документации, она открыта для всех заявителей, представляющих правомочные страны.

Срок подачи заявок - 16:00 (по ереванскому времени), 6 октября 2022 года.

Подробную информацию о конкурсе можно найти здесь: