Премьер-министр Армении с рабочим визитом прибыл в Кыргызстан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Республику Кыргызстан. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в правительстве РА.

Премьер-министр Армении в Чолпон-Ате примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.