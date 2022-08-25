Президент Арцаха принял делегацию Национальной академии наук Армении
12:06, 25 Август 2022
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию Национальной академии наук Республики Армения во главе с президентом Ашотом Сагяном.
Как сообщили «Арменпресс» в администрации президента Арцаха, были обсуждены вопросы, касающиеся развития образования и науки в Арцахе.
Президент выразил удовлетворение эффективным сотрудничеством институтов высшего научного учреждения Армении с Научным центром Арцаха, подчеркнув ключевую роль научно-образовательного прогресса в развитии и укреплении Республики Арцах.Во встрече приняли участие министр образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Анаит Акопян и другие должностные лица.
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