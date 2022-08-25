Президент Арцаха принял делегацию Национальной академии наук Армении

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию Национальной академии наук Республики Армения во главе с президентом Ашотом Сагяном.

Как сообщили «Арменпресс» в администрации президента Арцаха, были обсуждены вопросы, касающиеся развития образования и науки в Арцахе.

Президент выразил удовлетворение эффективным сотрудничеством институтов высшего научного учреждения Армении с Научным центром Арцаха, подчеркнув ключевую роль научно-образовательного прогресса в развитии и укреплении Республики Арцах.

Во встрече приняли участие министр образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Анаит Акопян и другие должностные лица.