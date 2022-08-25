Politico: США выделят оставшиеся $1,5 млрд военной помощи Киеву к концу сентября

Власти США намерены до конца финансового года (заканчивается 30 сентября) предоставить примерно $1,5 млрд военной помощи Украине, это оставшаяся часть суммы, одобренной Конгрессом США. Как передает Арменпресс, об этом в ночь на четверг сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Конгресс США одобрил предоставление Киеву вооружений и другой военной помощи на сумму $6,3 млрд. Газета изучила документацию Пентагона и выяснила, что всего из этих средств было использовано лишь $1,8 млрд по состоянию на 1 августа. После объявления президента США Джо Байдена в среду о предоставлении Киеву пакета военной помощи на сумму $2,98 млрд, Соединенным Штатам остается выделить около $1,5 млрд.

"Пентагон передаст оставшуюся помощь в рамках многочисленных контрактов в конце финансового года", - пишет издание.

$6 млрд входят в более крупный пакет на сумму в $40 млрд, который предполагает не только выделение средств на военную, но и на экономическую и гуманитарную помощь Киеву. Кроме того, в законопроект вошло положение о помощи странам Балтии, как пишет издание, для "пополнения их арсеналов". К концу месяца Госдепартамент, как ожидается, направит Конгрессу план расходов на сумму $150 млн на укрепление безопасности балтийских стран, заявил газете неназванный европейский чиновник. США в данной ситуации, как и в случае с Украиной, задействуют средства на исполнение контрактов по производству оружия для своих союзников.