Дорога Шуши-Бердзор-Горис открыта в обе стороны: МВД Республики Арцах

Участок Шуши-Бердзор-Горис межгосударственной автомагистрали, соединяющей Арцах с Арменией, открыт в обе стороны. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Полиция МВД Республики Арцах.

Отмечается, что российские миротворцы обеспечивают свободное и безопасное передвижение граждан, въезжающих в Республику Арцах и выезжающих в Республику Армения.

В начале августа, когда Азербайджан завершил строительство своего участка нового коридора, соединяющего Арцах с Арменией, и подал заявку на перевод коридора на новый маршрут, жителям арцахского города Бердзор и села Агавно было дано время до 25 августа 2022 года чтобы покинуть свои дома.

В беседе с «Азатутян» 17 августа советник-посланник посольства России в Ереване Максим Селезнев заявил, что российские миротворцы не отойдут ни на сантиметр от существующего Лачинского коридора, пока новая дорога не будет сдана в эксплуатацию.

23 августа руководители 5 парламентских фракций Республики Арцах встретились с руководством российских миротворческих сил. В ходе встречи разъяснения дали официальные лица миротворческих сил Российской Федерации. В частности, со ссылкой на трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, было отмечено, что новый маршрут будет иметь тот же правовой статус коридора, и будут сохранены все компоненты безопасности, начиная с 5-километровой зоны безопасности и заканчивая размещением КПП миротворческих сил РФ.