Премьер-министр Армении по случаю Дня независимости направил президенту Уругвая поздравительное послание

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по случаю Дня независимости направил президенту Восточной Республики Уругвай Луису Лакаже поздравительное послание.

«Ваше превосходительство!

От имени Правительства Республики Армения, армянского народа и от себя лично поздравляю Вас с праздником Независимости Восточной Республики Уругвай.

Уверен, что исторически сложившиеся дружественные отношения между нашими государствами и народами будут продолжать развиваться и укрепляться во благо наших народов и наших государств.

Желаю Вам продуктивной трудовой деятельности и стойкости, а дружественному уругвайскому народу - мира и благополучия.

Ваше превосходительство, примите, пожалуйста, заверения в моем глубоком уважении».