От тяжелой и химической промышленности до военной: как 5-летние планы помогли стремительному развитию экономики Кореи

Особое место и роль в экономической жизни Южной Кореи занимает Институт развития Кореи, который с момента своего основания проводит огромную исследовательскую и аналитическую работу, служащую основой для руководства страны в разработке и реализации экономической политики.

Институт развития Кореи был основан в 1971 году. С момента образования до 1996 года институт разрабатывал и представлял руководству государства 5-летние планы развития экономики, которые последовательно реализовывались, обеспечивая опережающее развитие экономики страны. С 1996 года политика реализации 5-летних планов прекращена, но институт продолжает тесно сотрудничать с государством, оказывая помощь в разработке и реализации экономической политики.

Однако политика разработки и реализации пятилетних планов началась раньше. Чтобы общая картина была бы яснее, начнем издалека.

В 1961 г. генерал Пак Чон Хи сосредоточил в своих руках политическую власть, объявив приоритетом экономической политики переход от уже считавшейся устаревшей аграрной модели хозяйства к современной индустриальной экономике. Чтобы преуспеть в этом деле, Пак Чон Хи сделал упор на централизованное управление. Корейская экономическая модель включает в себя элементы как интервенционизма, так и свободной торговли. Именно при его правлении в стране образовались крупные частные конгломераты, работающие в различных сферах. Государство взяло под свой контроль железные дороги, источники электроэнергии, водоснабжения, автомобильные дороги и порты, была проведена масштабная национализация, вся банковская система перешла под контроль правительства, были приняты меры по стабилизации состояния сельского хозяйства. Правительство простило долги крестьян государству. Была принята программа стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию, созданы условия для обеспечения поступления свободных средств в банки, благодаря чему стало легче выдавать кредиты. Были предприняты шаги по увеличению объемов экспорта, что предполагало повышение конкурентоспособности южнокорейской продукции. Ключевыми отраслями промышленности были признаны производство электроники, судостроение, автомобилестроение. Именно в контексте всего этого был представлен первый пятилетний план экономического развития страны на 1962 - 1966 гг.

Первый план, разработанный высшим руководящим органом Кореи, Высшим национальным советом по реорганизации, включал начальные шаги по обеспечению эффективного промышленного развития. Упор был сделан на развитие таких отраслей промышленности, как электроэнергетика, минеральные удобрения, нефтяная промышленность, производство цемента. В первой пятилетке особое внимание уделялось повышению уровня образования.

Второй пятилетний план на 1967 - 1971 гг. предусматривал модернизацию промышленности и, в первую очередь, развитие отраслей, способных производить товары, которые Корея импортировала из других стран. Приоритетными стали машиностроение и химическая промышленность.

С 1971 года пятилетние планы стал разрабатывать Институт развития Кореи. В период третьей пятилетки на 1972 - 1976 гг. Корея сосредоточилась на построении экспортно-ориентированной экономической системы. Упор был сделан на тяжелую и химическую промышленность, в том числе на машиностроение, судостроение, производство электроники и на нефтяную промышленность.

Затем ИРК представил еще четыре пятилетних плана -1977-1981, 1982-1986, 1987-1991, 1992-1996 гг, в ходе которых, несмотря на смену политического руководства, были закреплены прежние достижения и добавлены новые приоритетные направления.

С момента запуска первой пятилетки экономика Южной Кореи начала расти быстрыми темпами, и ее структура существенно изменилась. С 1962 по 1989 год валовой национальный продукт увеличился в среднем на 8 %, с 2,3 миллиарда долларов в 1962 году достигнув 204 миллиардов долларов в 1989 году. В 1962 году среднегодовой доход населения в стране составлял 87 долларов на человека, а в 1989 году он достиг 4 830 долларов. В 1962 г. доля промышленности в валовой национальной продукции составляла 14,3%, а в 1987 г. она достигла 30%.

В рамках медиа-тура, организованного Корейской службой культуры и информации, «Арменпресс» беседовал со старшим научным сотрудником KDI Бюнг Ку Чо. По его словам, разработка и реализация 5-летних планов были оправданы, о чем свидетельствует высокий уровень экономического развития Южной Кореи.

«В 1960-е годы мы считали, что необходимо добиться экономического развития за счет собственных технологий, и пятилетки послужили достижению этой цели. У нас все сложилось хорошо, поэтому мы добились такого успеха», - отметил Бюнг Ку Чо.

По его словам, Корея добилась блестящих экономических результатов благодаря реализации 5-летних планов, но на пути их реализации были и препятствия и кризисные ситуации, которые удалось преодолеть благодаря гибкой политике.

«В годы 4-го плана скончался президент Пак Чон Хи, и с конца 1960-х до середины 1970-х годов наша страна переживала экономический и политический кризис. Был также конфликт с Северной Кореей, в то время Северная Корея была богаче в экономическом, политическом и военном отношении. Тогда мы в основном экспортировали продукцию легкой промышленности: одежду, обувь и т.д. Проблема была в том, что и другие страны имели и экспортировали эти же продукты, и мы поняли, что должны сосредоточиться на других направлениях. Была поставлена цель - развивать военную и оборонную промышленность. Однако в то время у Кореи не было таких возможностей, поэтому с 1973 года наша страна начала развивать тяжелую и химическую промышленность», - пояснил Бюнг Ку Чо.

У него есть очень простое объяснение того, как Южной Корее удалось добиться быстрого экономического развития с помощью пятилетних планов. По его словам, многие страны разрабатывают планы экономического развития, но одно дело разработать такие планы, другое дело их реализовать. По его оценке, такие планы должны быть в первую очередь реализуемыми, а не просто красивыми обещаниями на бумаге.

Бюнг Ку Чо упомянул еще одно важное обстоятельство. Южнокорейские лидеры каждый раз, сталкиваясь с новым кризисом, меняли планы развития, чтобы приспособиться к новой ситуации и преодолеть кризис.

По словам спикера, уникальность Кореи заключается еще и в том, что частные компании имеют большую роль и свободу в продвижении планов экономического развития в этой стране. «В других странах правительство продвигает план экономического развития, но в нашей стране в этом плане свободу получили частные компании. Именно поэтому тогда были созданы компании «Samsung» и «Hyundai». Они пережили серьезное развитие, и продолжают развиваться и по сей день», - сказал Бюнг Ку Чо.

В настоящее время Южная Корея имеет и свою собственную военную продукцию. Страна производит танки, ракеты, истребители, которые, по словам Бьюнг Ку Чо, они неплохо продаются. Южная Корея начала производить военную продукцию после распада СССР, когда им удалось получить военные технологии развалившегося Союза. «На их основе мы добились развития военной промышленности, конечно же, развивая и совершенствуя полученные технологии. Сейчас у нас есть заказы на продукцию военного назначения из Польши, Норвегии и из других стран», - сообщил он.

До интервью мы провели экскурсию по Центру обмена и развития глобальных знаний, где в хронологическом порядке были представлены модели и основные направления экономического развития современной Кореи.

Шант Хлгатян

PENTA PRESS

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