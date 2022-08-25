С Арменией и армянской музыкой меня связывают долгие годы: Даниэль Райскин

На 12-ом концерте Международного музыкального фестиваля «Симфонический Ереван» прозвучали произведения Эдварда Элгара, Сэмюэля Барбера, Тиграна Мансуряна, Алексея Шора, Джона Браннинга.

Как передает «Арменпресс», концерт вел дирижер Даниэль Райскин, который является художественным руководителем Виннипегского симфонического оркестра, главным дирижером Словацкого филармонического оркестра, а также главным приглашенным дирижером Белградского филармонического оркестра.

В рамках фестиваля «Симфонический Ереван» Даниэль Райскин дирижировал 5 концертов. По его словам, невозможно установить контакт со слушателем, если нет контакта с оркестром и музыкантами.

Говоря о сотрудничестве с Государственным симфоническим оркестром Армении, дирижер отметил, что человеческий и профессиональный контакт с коллективом состоялся с легкостью.

«Нас объединяют культурные общности. Школа, особенно струнная, очень близка мне, я и сам прошел эту школу. Я много лет связан с Арменией и с армянской музыкой, учился у известного альтиста с армянскими корнями Кима Кашкашяна, у меня много друзей армян, я исполнял много произведений армянских композиторов, записывал концерты и рапсодии Хачатуряна. Так что для меня это культура, в которой я чувствую себя очень комфортно», - сказал Даниэль Райскин.

Со струнным составом Государственного симфонического оркестра Армении выступила гитаристка из Китая Швовфей Ян. Она выступала в престижных концертных залах более чем 50 стран мира, с ведущими оркестрами мира.

С 12 по 25 августа в Ереване прошел Международный музыкальный фестиваль «Симфонический Ереван». Он был организован Государственным симфоническим оркестром Армении и Европейским фондом поддержки культуры (EUFSC, президент: Константин Ишханов).

Резидент композитор фестиваля - Алексей Шор.