Пентагон заявил, что авиаудары США по Сирии не связаны с переговорами по СВПД

Удары американских ВВС по объектам на территории Сирии, которые, как утверждается, связаны с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), не связаны с переговорами по восстановлению соглашения по иранскому атому, как передает Арменпресс, об этом заявил замминистра обороны США Колин Кол.

"Авиаудары США на востоке Сирии были посланием Ирану и поддерживаемым Тегераном ополченцам, которые атаковали американские войска в этом месяце и несколько раз за последний год", - заявил он в среду журналистам.

Он добавил, что это стало демонстрацией того, что "Соединенные Штаты без колебаний защитят себя от иранской и поддерживаемой Ираном агрессии, когда она происходит".

Как сообщило накануне Центральное командование вооруженных сил США, американские ВВС по указанию президента Джо Байдена нанесли удары по объектам на территории Сирии, которые, как утверждается, связаны с КСИР в провинции Дейр-эз-Зор.

Агентство Associated Press (AP) сообщило, что вскоре после этого ракетному обстрелу подверглись две американские военные базы на северо-востоке Сирии, расположенные вблизи крупных нефтяных и газовых месторождений.