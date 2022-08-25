Загрязненность воздуха Еревана достигла красной зоны: одна из основных причин - увеличивающиеся строительные площадки

По индексу загрязнения воздуха Ереван уже в красной зоне. На территории Армении после Еревана наиболее загрязненными пылью являются города Ванадзор, Алаверди и Гюмри.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщила заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Гаяне Шахназарян, подчеркнув, что проблема не нова, и вызвана она широкомасштабным строительством, эксплуатацией шахт и открытым сжиганием свалок, осуществляемым в Ереване в последние годы. А наличие газов в атмосфере вызвано в основном автомобильными выбросами, потому что основным мобильным источником загрязнения в Ереване является автотранспорт, а из стационарных источников - газ, сжигаемый в квартирах, и электроэнергия, вырабатываемая на ТЭЦ.

«Хочу отметить, что загрязнение воздуха от пыли при отсутствии осадков особенно остро наблюдается в Ереване, загрязнение наблюдается в течение всего года, и существенных отличий по сравнению с предыдущим годом нет. Другими словами, загрязнение, наблюдаемое в Ереване, в предыдущие годы имело такой же высокий и тревожащий порог», - сказала Гаяне Шахназарян.

Она отметила, что очень важно, чтобы наше и общество и строительные компании несли ответственность за это. Все необходимые этапы, которые обязаны выполнять организации, зафиксированы в проектах строительства. Будь то ограждение участка, увлажнение строительных площадок и т.д.

Касаясь результатов мониторинга, проведенного в период с 8 по 14 августа, специалист отметила, что в эти дни запыленность в Ереване превышала предельно допустимую концентрацию до 3,5 раз.

«По результатам наблюдений наших наблюдений наиболее загрязненным оказались проспект Аршакуняц и территория, прилегающая к зданию цирка. На территории Армении после Еревана наиболее загрязненными пылью являются города Ванадзор, Алаверди и Гюмри, там также периодически бывает превышение ПДК», - отметила Гаяне Шахназарян.

Что касается других загрязнителей, эксперт добавила, что содержание диоксида азота в Ереване вновь превысило предельно допустимую концентрацию на территории у цирка.

Она добавила, что Центр гидрометеорологии и мониторинга ежедневно проводит мониторинг загрязнения атмосферного воздуха по содержанию пыли, азота и диоксида серы.

Начальник Управления охраны окружающей среды и инспекции недр г. Еревана Армен Лабладжян, говоря об этом, отметил, что нарушения по части охраны атмосферного воздуха, в основном, связаны с увеличением масштабных строительных площадок и эксплуатацией шахт в Ереване, а также с перевозкой сыпучих материалов транспортными средствами, которые осуществляются с нарушением правил, без специальных покрытий.

Касаясь строительных площадок, он отметил, что их следует регулярно поливать и поддерживать во влажном состоянии, чтобы не было выбросов пыли, а сыпучие материалы хранить в закрытых помещениях или накрывать, чтобы уровень загрязнения неорганической пылью не увеличивался при ветре.

«В целях профилактики мы организуем частые встречи с бизнесменами, привлекаем и государственные органы, имеющие отношение к отрасли, например, муниципалитет, а также представителей строительного надзора. Фиксируются частые случаи нарушений, даются устные указания, и в дальнейшем мы следим за надлежащим исполнением этих указаний », - сказал Армен Лабладжян.

Он подчеркнул, что в последнее время поступают сообщения, что ситуация на стройках значительно улучшилась, уменьшилось количество пыли. «Но должен отметить, что во всем мире нет строительной площадки, где бы вообще не выбрасывалась пыль, природоохранные мероприятия должны быть максимально усилены: частые поливы, должны использоваться обновленные приемы и технологии», - сказал он.

Касаясь штрафов, начальник Управления охраны окружающей среды и инспекции недр Еревана отметил, что 29 строительных организаций были оштрафованы в общей сложности на 4 млн 500 000 драмов, за ущерб, причиненный природе, был применен штраф в размере 1 млн 201 721 драмов.

В течение этого года уже было осмотрено 9 шахт, в отношении которых наложены административные штрафы на сумму 2 млн 530 000 драмов, также подсчитана сумма причиненного природе ущерба, которая составила 23 миллиона 74 228 драмов.

Невыполнение требований охраны атмосферного воздуха при перевозке материалов и мусора автотранспортными средствами влечет наложение штрафа в размере 50 000 драмов РА.

Невыполнение требований охраны атмосферного воздуха при строительстве влечет наложение штрафа в размере 100 000 драмов РА.

Гаяне Габоян