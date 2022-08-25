Время в Ереване: 11:07:36,   25 Август 2022

Индия направит на Украину груз медикаментов в качестве гуманитарной помощи

Индия направит на Украину груз медикаментов в качестве гуманитарной помощи

Индия готова отправить на Украину 12-ю партию гуманитарной помощи по специальному запросу украинской стороны. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду постоянный представитель страны при ООН Ручира Камбодж, выступая на брифинге в Совете Безопасности ООН.

Она заявила, что в груз входят 26 видов медицинских препаратов, в том числе кровоостанавливающие повязки, в соответствии с просьбой украинской стороны.

Камбодж отметила, что позиция Индии состоит в продвижении диалога и дипломатии с целью прекращения конфликта и смягчения экономических проблем, возникающих в результате ситуации на Украине.

Представитель Индии при ООН также подчеркнула, что Индия поддерживает решение проблемы между Украиной и Россией путем переговоров. По ее словам, "премьер-министр Нарендра Моди сам не раз говорил с ними по этому поводу".


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]