Индия направит на Украину груз медикаментов в качестве гуманитарной помощи

Индия готова отправить на Украину 12-ю партию гуманитарной помощи по специальному запросу украинской стороны. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду постоянный представитель страны при ООН Ручира Камбодж, выступая на брифинге в Совете Безопасности ООН.

Она заявила, что в груз входят 26 видов медицинских препаратов, в том числе кровоостанавливающие повязки, в соответствии с просьбой украинской стороны.

Камбодж отметила, что позиция Индии состоит в продвижении диалога и дипломатии с целью прекращения конфликта и смягчения экономических проблем, возникающих в результате ситуации на Украине.

Представитель Индии при ООН также подчеркнула, что Индия поддерживает решение проблемы между Украиной и Россией путем переговоров. По ее словам, "премьер-министр Нарендра Моди сам не раз говорил с ними по этому поводу".