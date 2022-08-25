Европейские индексы - 24-08-22
МОСКВА, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.20% и составил 13220.06 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.39% и составил 6386.76 пункта, британский FTSE снизился на 0.22% и составил 7471.51 пункта, а российский RTSI снизился на 0.65% и составил 1182.39 пункта.
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