Цены на цветные металлы - 24-08-22

ЛОНДОН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.25% и составила 2430.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.05% и составила 8034.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.15% и составила 1973.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.80% и составила 21354.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.92% и составила 24280.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.83% и составила 3513.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.40% и составила 33466.13 долларов США, цена на кобальт выросла на 5.06% и составила 51955.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.