В 5-м туре индивидуального ЧЕ по шахматам среди женщин победили Мария Геворгян, Анна Саркисян и Лилит Мкртчян

Шахматистки, представляющие Армению, продолжают выступления на индивидуальном чемпионате Европы среди женщин.

Как передает «Арменпресс», в 5-м туре проходящего в Праге чемпионата Европы представители Армении Элина Даниелян и Сусанна Габоян завершили свои партии вничью, а Мария Геворгян, Анна Саркисян и Лилит Мкртчян одержали победы.

Элина Даниелян, Мария Геворгян и Лилит Мкртчян имеют по 4 очка и отстают от лидера всего на пол очка.

В индивидуальном первенстве Европы по шахматам в этом году участвуют 125 шахматистов. Турнир проводится в швейцарском формате, он состоит из 11 туров. Индивидуальный чемпионат Европы стартовал 20 августа и завершится 31 августа.