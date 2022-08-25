Podcast-ՍոցUp: новая программа правительства направлена на поощрение работодателей, принимающих на работу безработных

Правительство утвердило очередную программу господдержки занятости, в рамках которой будут поощряться работодатели, принимающие на работу безработных граждан, в том числе и бенефициаров пособий. Согласно программе, в случае заключения трудового договора с безработными на срок не менее одного года, государство предоставит работодателю единовременную компенсацию в размере 250 000 драмов, в случае найма безработного, бенефициара пособий, в размере 350 000 драмов.

О подробностях программы «Арменпресс» беседовал с начальником Управленияа труда и занятости Министерства труда и социальных вопросов РА Жорой Саркисяном, который отметил, что подобная программа уже была, но с учетом изменившихся требований работодателей и безработных, программа была изменена. «Программой могут воспользоваться безработные в возрасте 35 лет и старше, которые состоят у нас на учете в качестве безработных не меньше, чем за три месяца. Если безработный является бенефициаром, одного этого факта достаточно, чтобы воспользоваться этой программой. Что касается безработных, получающих пособия, возраст и нахождение на учете в последние три месяца не обязательны», - сказал он.

По словам Саркисяна, критерии существуют и для работодателей. Во-первых, программа предназначена работодателям частного сектора, во-вторых, программой могут воспользоваться те работодатели, которые действовали в течение двух лет на момент подачи заявки на участие. И в-третьих, в течение последних трех месяцев до подачи заявки на участие в программе, у них было не менее десяти и более работников, и их ежемесячные доходы не уменьшались в течение этого периода или уменьшались не более чем на 5 %.

Жора Саркисян отметил, что для финансирования работодатель должен подписать контракт как минимум на один год. «Если работодатель нанимает безработного бенефициара на сезонные работы, он может заключить договор не на один год, а на срок до восьми месяцев», - добавил он.

Подробнее о программе можно узнать, прослушав подкаст.

Автор: Ани Даниелян

Фото: Мхитара Хачатряна