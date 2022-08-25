Филип Рикер будет исполнять функции сопредседателя США Минской группы ОБСЕ

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил посла Филипа Рикера главным советником на переговорах по Кавказу. В этой должности Рикер также будет исполнять функции сопредседателя США Минской группы ОБСЕ, и выступать главным переговорщиком американской делегации на международных переговорах в Женеве. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственный департамент США.

«Соединенные Штаты привержены содействию Армении и Азербайджана в поиске долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. Посол Рикер будет действовать как на двусторонней основе, так и с партнерами-единомышленниками, такими как Европейский Союз, также и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ для оказания содействия прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном», - заявил Энтони Блинкен по поводу назначения. Он также добавил, что назначение Рикера подчеркивает и то, какое большое значение США придают международным переговорам в Женеве по вопросу Грузии.

До этого назначения посол Филип Рикер работал в посольстве США в Соединенном Королевстве. С марта 2019 года по август 2021 года он исполнял обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии. За время дипломатической службы работал в Германии и в Италии, в 2008-2011 годах был послом США в Северной Македонии.