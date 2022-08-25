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Филип Рикер будет исполнять функции сопредседателя США Минской группы ОБСЕ

Филип Рикер будет исполнять функции сопредседателя США Минской группы ОБСЕ

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил посла Филипа Рикера главным советником на переговорах по Кавказу. В этой должности Рикер также будет исполнять функции сопредседателя США Минской группы ОБСЕ, и выступать главным переговорщиком американской делегации на международных переговорах в Женеве. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственный департамент США.

«Соединенные Штаты привержены содействию Армении и Азербайджана в поиске долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. Посол Рикер будет действовать как на двусторонней основе, так и с партнерами-единомышленниками, такими как Европейский Союз, также и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ для оказания содействия прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном», - заявил Энтони Блинкен по поводу назначения. Он также добавил, что назначение Рикера подчеркивает и то, какое большое значение США придают международным переговорам в Женеве по вопросу Грузии.

До этого назначения посол Филип Рикер работал в посольстве США в Соединенном Королевстве. С марта 2019 года по август 2021 года он исполнял обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии. За время дипломатической службы работал в Германии и в Италии, в 2008-2011 годах был послом США в Северной Македонии.
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