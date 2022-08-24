Министр здравоохранения РА Анаит Аванесянуходит в десятидневный отпуск

Министр здравоохранения РА Анаит Аванесян отправится в десятидневный отпуск.

Как передает Арменпресс, решение об этом подписал премьер-министр РА Никол Пашинян.

В решении об этом говорится: «Руководствуясь ч. 16 ст. 9 Закона о государственной службе, ч. 13 ст. 10 Закона о регулировании административно-правовых отношений и ч. 1 и 4 ст. 18 Закона оструктуре и деятельности Правительства: