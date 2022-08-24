В Сисиане Тигран Авинян принял участие в перезапуске цеха по переработке камня

Председатель Совета директоров Фонда государственных интересов Армении (ФНИФ) Тигран Авинян вчера принял участие в открытии камнеобрабатывающем предприятии VH Stone в городе Сисиан.

Как передает Арменпресс, об этом Авинян написал на своей официальной странице в Facebook.

«Цех, принадлежащий ЗММК (Зангезурский медно-молибденовый комбинат – ред.) не функционировал с 2019 года, и в этом году он был перезапущен по решению нового руководства ЗММК. В нем уже есть 40 рабочих мест, но в случае расширения производственных мощностей он может обеспечить их до 100", - написал Авинян, добавив, что именно благодаря таким хозяйственным единицам и соответствующей инфраструктуре регионы Армении могут развиваться как для обеспечения рабочих мест для населения, так и для преобразования экономики с развитием технологий.