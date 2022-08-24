Штаб-квартира НАТО в Брюсселе в рамках европейских экологических проектов разместила на своей территории четыре улья.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении на сайте альянса.

"Каждый улей производит порядка 80-100 килограммов меда за сезон, большая часть которого остается пчелам для поддержания жизнедеятельности. Пчеловоды НАТО собирают с каждого улья порядка 25 килограммов меда в год", — говорится в сообщении.

Проект по размещению ульев запустили в штаб-квартире Североатлантического альянса еще в 2020 году — тогда на территории появились первые два улья.