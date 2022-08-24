Россия выступила против виртуального участия Зеленского в заседании Совета Безопасности ООН

Российская делегация в ООН выступила против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского на Совете безопасности ООН.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой РИА Новости.

"Наша делегация возражает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании. Мы не против участия президента Украины или его представителей в заседании. Но только такое участие должно быть очным – с его физическим присутствием в зале Совета безопасности. Это не наша прихоть, а правила которые регулируют работу Совета. Здесь нет политики, а вопрос процедуры", - сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что во время пандемии Совет решил работать в виртуальном формате. Но все встречи по видео-связи по общему решению членов Совета "были неофициальными". Когда же Совет вернулся в зал заседаний после активной фазы пандемии, его члены решили, что вернулись к нормальному формату работы и временным правилам процедуры его работы. "То есть если мы члены Совета безопасности сидим в зале, то и другие государства-члены, по правилу 37, должны присутствовать в зале", - указал Небензя.

Совет Безопасности ООН проголосовал за участие Владимира Зеленского в заседании Совета по видеоконференции. Китай воздержался, а другие страны поддержали инициативу.