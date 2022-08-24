На ECER 2022Лилит Шакарян представитдоклад о медиаграмотности

В ЕГУ 22-25 августа впервые проходит ежегодная конференция Европейской ассоциации исследований в области образования (EERA) (ECER 2022) —«Образование в мире: влияние мировых реалий на перспективы и опыт исследований в области образования», в которой участвуют более 1500 делегатов из 54 стран.

Как передает Арменпресс, преподаватель факультета социологии ЕГУ, автор профессиональноготруда «Вызовы коммуникации в информационном обществе» Лилит Шакарян выступит на форуме с докладом «Вызовы массовой коммуникации в современном мире. Медиаграмотность», в котором говорится, что правильное декодирование медиасообщений должно быть одним из важнейших навыков современного человека. Именно поэтому понятие медиаграмотности становится актуальным в медианасыщенном мире.

«Медиаграмотность основана на модели, которая побуждает людей задавать вопросы о том, что они смотрят, видят или читают. Медиаграмотность позволяет потребителям анализировать сообщения СМИ, чтобы различать пропаганду, цензуру или предвзятость в новостях и общественных программах, а также понимать такие структурные элементы, как право собственности на СМИ, модель их финансирования, которые реально влияют на характер информации», — подчеркивает Шакарян.

Она отмечает, что, ориентируясь на использование и распространение информации, полученной из различных СМИ, можно выделить пассивных и активных медиапотребителей.

«В целом армяне больше склонны к пассивному потреблению информации, чем к активному. Причем это касается телевидения, радио и прессы, а также виртуального домена: социальных сетей, интернет-СМИ. В виртуальном домене, несмотря на то, что здесь относительно высокая активность в том смысле, что люди склонны делиться информацией, все же доминируют пассивные потребители.

В принципе, чем выше уровень активности потребителей медиа (возраст, образование, занятость), тем меньше вероятность его использования. Активное использование информации больше характерно для женщин, в большей степени для людей среднего возраста и людей, проживающих в городской местности», — отмечает Лилит Шакарян, добавляя, что в современных реалиях СМИ не только создают ощущение реальности, но и репрезентируют реальность.

В этом контексте актуальными становятся навыки медиаграмотности, помогающие медиапотребителям выработать критическую позицию, распознать используемые в медийных сообщениях приемы убеждения, отличить пропаганду от объективной информации и, наконец, избежать негативного влияния СМИ.