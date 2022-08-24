В Ереванской спортшколе фигурного катания и хоккея состоится спектакль «Снежная королева»

26 и 27 августа в Ереванской спортивной школе фигурного катания и хоккея будет представлено шоу "Снежная королева". Сейчас идут последние подготовительные работы, репетиции.

Как сообщили Арменпресс в аппарате мэрии Еревана, в спектакле заняты фигуристы с мировым именем из разных стран, а также спортсмены из Армении.

«Запланирована большая международная шоу-программа. Также будут цирковые номера, сложные прыжки фигуристов и танцевальные номера на льду. Все это делается для того, чтобы спектакль был более реальным, а мы попали в настоящую сказку", - говорит тренер Ереванской спортивной школы фигурного катания и хоккея Гегам Варданян.

Согласно источнику,прекрасная история дружбы и мужества Кая и Герды,рассказанная Андерсеном, будет исполнена на льду под музыку композитора Алексея Шора.

"Выступать под такую прекрасную музыку - просто удовольствие. Все будет очень красочно и сказочно», — говорит двукратная чемпионка мира Албена Денкова.

«Сегодня в нашей жизни не хватает сказок, люди, увидев спектакль, надеемся, почувствуют частичку той сказки», - говорит двукратный чемпион юношеского чемпионата Армении по фигурному катанию, исполнитель роли Кая Семен Данильянц.

Отмечается, что масштабный проект, впервые проводимый в Армении, будет оснащен световым и звуковым оформлением. Специально для этого большую часть украшений и одежды привозили из-за границы. "Вращающаяся сцена, движущиеся вагоны. презентация оснащена различными техническими возможностями. Это будет действительно масштабная программа», — подчеркивает двукратный чемпион мира Максим Ставиский.

«Шоу будет совершенно потрясающим. Мне кажется, это интересное сочетание театра, фигурного катания и акробатики», — говорит акробатка Катажина Флорчук.

«Это зрелищное мероприятие, первое в своем роде в Армении. Участниками станут лучшие фигуристы мира. Это достаточно серьезный стимул для популяризации фигурного катания", - говорит Элен Амбарцумян, тренер Ереванской спортивной школы фигурного катания и хоккея.

В мэрии Еревана сообщают, что организаторы рекомендуют приходить на спектакль в теплой одежде.