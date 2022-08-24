Россия согласилась на разработку семи месторождений нефти и газа в Иране
18:54, 24 Август 2022
Москва согласовала с Тегераном разработку семи нефтяных и газовых месторождений в Иране, переговоры продолжаются еще по 14.
Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС,об этом заявил в среду министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
"На текущий момент у нас есть договоренности с Россией о разработке семи нефтяных и газовых месторождений, - цитирует его агентство Shana. - В настоящий момент проходят переговоры по 14 другим месторождениям".
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