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Россия согласилась на разработку семи месторождений нефти и газа в Иране

Россия согласилась на разработку семи месторождений нефти и газа в Иране

Москва согласовала с Тегераном разработку семи нефтяных и газовых месторождений в Иране, переговоры продолжаются еще по 14.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС,об этом заявил в среду министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

"На текущий момент у нас есть договоренности с Россией о разработке семи нефтяных и газовых месторождений, - цитирует его агентство Shana. - В настоящий момент проходят переговоры по 14 другим месторождениям". 


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