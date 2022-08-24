Министр ИДРАв беседе сминистром ИД Франции подчеркнул важность репатриации армянских пленных из Азербайджана

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 24 августа провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, министр Мирзоян выразил соболезнования французской стороне в связи с человеческими жертвами, вызванными штормом на Корсике 18 августа. Министр Колонна, в свою очередь, выразила соболезнования армянской стороне в связи с гибелью людей в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Согласно источнику, Арарат Мирзоян и Катрин Колонна выразили удовлетворение высоким уровнем особых армяно-французских отношений. В этом контексте есть готовность предпринимать активные шаги по дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества и обогащению двусторонней повестки за счет реализации конкретных проектов.

"В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы региональной безопасности и стабильности.

Министр Мирзоян представил коллеге подходы армянской стороны в отношении нагорно-карабахского конфликта, урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и установления мира в регионе.

Стороны подчеркнули роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в продвижении процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

По сообщению МИД РА, касаясь решения гуманитарных проблем, вызванных 44-дневной войной, министр иностранных дел РА подчеркнул необходимость репатриации армянских военнопленных и незаконно удерживаемых в Азербайджане гражданских лиц, а также раскрытия судеб насильственно исчезнувших и пропавших без вести лиц.