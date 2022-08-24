Время в Ереване: 11:07:36,   24 Август 2022

Азиатские индексы - 24-08-22

Азиатские индексы - 24-08-22

ТОКИО, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.49% и составил 28313.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.22% и составил 1967.18 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.86% и составил 3215.20 пункта, а HANG SENG снизился на 1.20% и составил 19268.74 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]