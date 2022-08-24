Азиатские индексы - 24-08-22
ТОКИО, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.49% и составил 28313.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.22% и составил 1967.18 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.86% и составил 3215.20 пункта, а HANG SENG снизился на 1.20% и составил 19268.74 пункта.
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