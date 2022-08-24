Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине

Американский президент Джо Байден объявил в среду о выделении Украине крупнейшего в истории США пакета военной помощи на сумму $2,98 млрд. Как передает Арменпресс , об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении президента.

"США привержены поддержке народа Украины. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о самом крупном на сегодняшний день пакете помощи в области безопасности: около $2,98 млрд на вооружение и оборудование будут предоставлены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины", - говорится в документе.

Как подчеркивается в заявлении, это позволит Украине приобрести системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, а также системы противодействия беспилотным летательным аппаратам и радары для обеспечения долгосрочной обороны.