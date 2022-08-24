ООН представила Итоговый отчет Межведомственной программы реагирования на нагорно-карабахский конфликт в 2020-2021 гг.

ООН представила Итоговый отчет Межведомственной программы реагирования на нагорно-карабахский конфликт в течение периода: с октября 2020 г. по декабрь 2021 года.

Как сообщили «Арменпресс» в представительстве ООН в Армении, более 40,4 млн. долларов США были собраны и выделены на реализацию мероприятий Межведомственной программы реагирования, которые всесторонне коснулись удовлетворения потребностей 90,000 человек, прибывших в Армению в результате обострения конфликта из Нагорного Карабаха (НК) и его окрестностей.

В качестве координаторов Межведомственной программы реагирования Офис Постоянного координатора ООН, УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев совместно с командой ООН в Армении и с партнерами представили Итоговый отчет программы.

В нем отмечается, что с начала нагорно-карабахского конфликта ООН и партнеры инициировали Межведомственную программы реагирования, дополняющую усилия правительства РА по предоставлению гуманитарной помощи, включая жилье, услуги, продовольствие, медицинскую помощь для 90 000 человек из Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий (88 процентов из них женщины и дети), которые нашли убежище в Армении.

Партнеры Межведомственной программы реагирования координировали усилия в рамках пяти тематических рабочих групп по гуманитарным вопросам и тесно сотрудничали с органами власти и с местными органами власти, включая областные и другие заинтересованные стороны.

Результаты и достижения, зафиксированные в Итоговом отчете, были представлены как правительству, так и партнерам, в том числе агентствам ООН, международным и национальным НПО, межправительственным организациям, государственным структурам и международным организациям.

В своем приветственном слове заместитель министра иностранных дел РА Ваге Геворгян высоко оценил эффективное сотрудничество и работу, проделанную с офисом ООН в Армении и всеми партнерами в рамках этой программы.

«Партнеры по гуманитарным вопросам и развитию вместе с Представительством ООН в Армении внесли важные изменения в жизнь перемещенных лиц. 71,218 человек получили элементарную помощь, 45,745 - сезонные товары, 26,730 человек/6,051 домохозяйств были вовлечены в оборонный мониторинг, 8,383 детей и подростков участвовали в различных мероприятиях, получив возможность иметь хорошую учебную среду и т. д. Программа и координация ее реализации сыграли важную роль в оказании срочной поддержки, расширении участия доноров в гуманитарной деятельности», - сказала исполняющая обязанности постоянного координатора ООН в Армении Лила Питерс Яхья.

В заключительном слове Анна-Карин Ост отметила, что Агентство ООН по делам беженцев благодарит страны-доноры за их приверженность и поддержку уязвимых семей в Армении.

«В результате эффективной координации и сотрудничества между государством и неправительственными организациями, благодаря поддержке многих доноров, агентства ООН в 2021 году в Армении реализовали приоритетную и очень важную программу поддержки семей перемещенных лиц. Это улучшило условия их защиты и облегчило бремя общин по приему и уходу за перемещенными семьями, особенно уязвимыми женщинами, детьми и пожилыми людьми», - сказала она.

Доноры и партнеры - реализаторы программы обменялись мнениями и выразили удовлетворение целенаправленным реагированием на кризис.