Специальное предложение мобильного интернета Ucom uGo Super 6500 стало постоянным

Специальное предложение услуги мобильного интернета «Ucom» - тарифный план uGo Super 6500 стало постоянным.

Отмечается, что при подключении к uGo Super 6500 на 12 месяцев абоненты получат неограниченный доступ в интернет. Более того, в случае подключения к тарифному плану uGo Super 6500 на 18 месяцев, помимо безлимитного интернета, абоненты могут приобрести мобильный Wi-Fi модем uFi всего за 1 драм.

«Если вы организуете свою работу не только в офисных помещениях, но и в кафе, парках, домах отдыха или просто на лоне природы, благодаря безлимитному интернету, предоставляемому тарифным планом uGo Super 6500, вы всегда будете на связи с близкими. И даже сможете делиться своими впечатлениями от путешествия», - отметил генеральный директор компании «Ucom» Ара Хачатрян.

Портативный Wi-Fi модем uFi позволяет подключать к интернету до 10 устройств по Wi-Fi и 1 компьютер по USB-кабелю, а это значит, что к нему можно подключить не только смартфоны, планшеты и ноутбуки, но и 1 стационарный компьютер.