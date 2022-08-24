Время в Ереване: 11:07:36,   24 Август 2022

СМИ: Чехия оказала Украине военную помощь на €152 млн

СМИ: Чехия оказала Украине военную помощь на €152 млн

Чехия в связи с событиями после 24 февраля направила Украине военную помощь на 3,8 млрд крон (около €152 млн). Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду со ссылкой на министерство обороны республики Чешское информационное агентство.

Решение о предоставлении военной помощи принимает правительство. Минобороны, согласно агентству, по соображениям безопасности не раскрывает ее характер. 


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