Глава ВЦИОМ заявил, что россияне реже стали ездить в Европу

Туризм в Европу всегда был дорогим, а россияне выбирают дешевые пляжи, поэтому теперь поток в страны ЕС значительно сократился еще и в связи с опасениями, что россиянам там будут не рады, но те, кто "не мыслит себя" без Европы, по-прежнему туда едут. Как передает Арменпресс, об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Туризм в Европу всегда был дорогим. У нас самый массовый туризм не в дорогую Европу был всегда, а на дешевые пляжи... Но плюс есть опасения относительно того, что нас там не рады видеть, это тоже действует на очень многих. Неприятно ехать туда, где тебя могут бойкотировать, обижать, отказываться с тобой говорить по-русски, даже если умеют, но почему-то не хотят. Это тоже очень сильно действует. Поэтому, да, мы видим значимое снижение выездного туризма в страны Европы. Но при этом те, кто хочет, кто без этого себя не мыслит, они по-прежнему туда едут", - рассказал Федоров в интервью РИА Новости.

Он отметил, что европейские туристические маршруты выбирают "абсолютное меньшинство россиян".

"У нас основной туризм не в страны Шенгена шел, а в страны попроще, подешевле — Египет, Турция, Китай. Это и до последних санкций было известно", - добавил Федоров.