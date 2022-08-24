Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2023" пройдут на территории России. Как передает Арменпресс, об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Важную роль отводим подготовке войск <...>. В следующем году на территории Российской Федерации проведем совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС "Мирная миссия - 2023", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в среду.

Он также напомнил, что осенью текущего года "предстоит серия маневров по линии ОДКБ, которые пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане".