Антитеррористические учения ШОС "Мирная миссия - 2023" пройдут в России
12:42, 24 Август 2022
Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2023" пройдут на территории России. Как передает Арменпресс, об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Важную роль отводим подготовке войск <...>. В следующем году на территории Российской Федерации проведем совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС "Мирная миссия - 2023", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в среду.
Он также напомнил, что осенью текущего года "предстоит серия маневров по линии ОДКБ, которые пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане".
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