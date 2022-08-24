Краткосрочная обязательная военная служба с условием выплаты в государственный бюджет: новый проект МО Армении

Министерство обороны Республики Армения вынесло на общественное обсуждение новый проект, которым предлагается ввести новую систему контрактной военной службы, а также краткосрочной обязательной военной службы рядового состава, при условии выплаты денежных средств в государственный бюджет РА.

Как сообщает «Арменпресс», на сайте e-draft.am опубликован проект о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О военной службе и статусе военнослужащих».

В обосновании указано, что принятие законопроекта обусловлено проектом правительства РА на 2021-2026 годы, необходимостью повышения привлекательности и заинтересованности в поступлении на военную службу по контракту, создания предпосылок для развития профессиональной военной службы по контракту, внедрения системы перехода рядового и офицерского составов от обязательной военной службы к контрактной военной службе и процедурой краткосрочной обязательной военной службы рядового состава.

Отмечается, что действующим законом внедрена система прохождения обязательной военной службы рядового состава, которая предполагает переход на обязательную военную службу рядового состава на 36-месячный срок путем заключения с МО договора гражданско-правового характера.

Система предусматривала начисление ежемесячной денежной компенсации в большем размере по сравнению с другими обязательными военнослужащими (35 000 - 45 000 драмов), предоставление 7 календарных дней отпуска в месяц, выделение гонораров (5 млн драмов) в случае досрочной демобилизации по окончании выслуги лет или по состоянию здоровья. «После внедрения системы, количество желающих поступить на соответствующую службу, изначально не соответствовало ожидаемым цифрам, и постепенно уменьшалось. Также и во время призывов 2021-2022 гг. ни одного заявления не было зарегистрировано. Кроме того, после военных действий 2020 года довольно большое количество военнослужащих досрочно вышли из программы и были уволены с военной службы после прохождения 24-месячной срочной службы. В настоящее время военную службу по программе продолжают лишь трое военнослужащих, у которых 36-месячный срок службы заканчивается в январе 2023 года. В связи с этим возникла необходимость введения новой программы, на этот раз путем перехода от срочной военной службы к военной службе по контракту (программа «Защитник Отечества»), которая планирует срок службы - 5 лет. По истечении срока подписанного контракта, независимо от желания уволиться с военной службы или продолжить службу, или досрочно демобилизоваться по состоянию здоровья, этим военнослужащим будет начислена почетная выплата в размере 5 млн драмов, которой военнослужащий (или гражданин) может распорядиться по своему усмотрению», - говорится в обосновании проекта.

Программа правительство РА на 2021-2026 гг. предусматривает создание законодательных основ для поэтапного и регламентированного сокращения срока обязательной военной службы, в рамках которого, с учетом опыта ряда зарубежных стран, установлен определенный срок обязательной военной службы рядового состава. По завершении этапа подготовки военнослужащего (в среднем четыре с половиной месяца), при условии выплаты военнослужащим 24 млн драмов в государственный бюджет РА, ему предоставляется возможность досрочного освобождения от военной службы. Размер указанной суммы запланирован по следующей логике: на месте одного военнослужащего срочной службы военнослужащий по контракту в течении 5 лет будет получать ежемесячный оклад в размере до 400 000 драмов, что станет важным мотивационным фактором компонента внедрения системы профессиональной военной службы. Процесс связан и с аттестацией офицеров, унтер-офицеров и рядовых военнослужащих срочной военной службы, занимающих должности с функциями выполнения, планирования или контроля выполнения боевых задач и приравненных к ним задач, и внедрения системы надбавок.