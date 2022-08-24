«Беседы о космосе»: детям от Team Telecom Armenia и STARMUS

В преддверии фестиваля STARMUS Team Telecom Armenia в ереванском планетарии организовал мероприятие «Беседы о космосе», предоставив детям школьного возраста возможность встретиться с астрофизиком, основателем фестиваля STARMUS Гариком Исраеляном.

Отметив важность сотрудничества с фестивалем, коммерческий директор компании Team Telecom Armenia Карен Шабоян отметил:

«Мы присоединились к STARMUS, чтобы поддержать развитие науки, техники и искусства. Принимая во внимание, что основные участники этого фестиваля - взрослые, мы решили организовать такое мероприятие, которое будет для детей и вызовет у них интерес к науке и к космосу».

На мероприятии были более 80 детей. Гарик Исраелян провел с ними беседу «Жизнь в космосе», ребята задавали интересующие их вопросы и посмотрели фильм «С Земли в космос» о нашей Солнечной системе, планетах и спутниках.

В завершение мероприятия члены группы «Космос» провели конкурс, победители которого получили в подарок книгу «МКС. Дом человека в космосе».

«Я очень радуюсь, когда вижу в планетарии детей, потому что благодаря этому они позже приходят к астрономии. Звезды вдохновляют малышей и вызывают у них желание задавать вопросы и загадочные первые чувства о Вселенной. Да, армянский аналог планетария - обсерватория. В этом смысле Starmus похож на обсерваторию, наша цель - вдохновлять. Я хотел бы, чтобы дети часто бывали здесь, участвовали в подобных мероприятиях и увлеклись бы идеей открывать для себя что-то новое», - сказал Гарик Исраелян.

STARMUS VI пройдет в Ереване с 5 по 10 сентября. Программа фестиваля включает серию конгрессов и конференций, научных лагерей, многопрофильных культурных мероприятий, таких как: концерты всемирно известного джазового пианиста Тиграна Амасяна, соучредителя группы Queen, музыканта, астрофизика и фотографа доктора Брайана Мэя, лагерь STARMUS на площади Азатутян, Школа астрофотографии и др.