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СМИ: в Иране начались военные учения с массовым применением боевых беспилотников

СМИ: в Иране начались военные учения с массовым применением боевых беспилотников

Крупные маневры Вооруженных сил Ирана с массовым применением боевых беспилотников начались в среду в различных частях страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на агентство ISNA, в учениях задействованы более 150 беспилотников различных видов и модификаций.

В течение двух суток части ВС Ирана, Сухопутных войск, ВВС, ВМС и сил ПВО будут отрабатывать взаимодействие с боевыми беспилотниками на обширной территории от Персидского и Оманского заливов на юге до районов на севере и западе Ирана, отмечает агентство.

"ВС Ирана запланировали многочисленные маневры в своих программах боевой учебы на этот год, - цитирует агентство заместителя командующего ВС Ирана контр-адмирала Хабиболлу Сайяри. - Они направлены на совершенствование методик обучения с целью повышения боеготовности и наращивания потенциала сдерживания".

В ходе учений будет проверено применение беспилотников для разведки, патрулирования и нанесения ударов с воздуха. 


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