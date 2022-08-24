Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
11:35, 24 Август 2022
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
В сообщении отмечается, что было продолжено обсуждение вокруг ситуации в Нагорном Карабахе. Была подтверждена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года, подчеркнута роль российского миротворческого контингента в обеспечении стабильности в регионе.Были затронуты некоторые актуальные темы дальнейшего развития стратегического партнерства и союзнических отношений между Арменией и Россией.
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